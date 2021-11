Sergio Agüero reage às últimas informações sobre o seu estado de saúde

Poucas horas depois de a 'Radio Catalunya' ter noticiado que Sergio Agüero pode ter de abandonar a carreira, em virtude de os últimos exames terem alegadamente revelado um cenário pessimista relativamente à arritmia cardíaca, o jogador argentino do Barcelona reagiu nas redes sociais."Perante os rumores digo-vos que estou a seguir as indicações dos médicos do clube, a fazer exames e tratamento, de modo a vermos a minha evolução num prazo de 90 dias. Sempre positivo", escreveu o avançado argentino do Twitter.Segundo aquela rádio, a arritmia que Agüero sofre aparentemente não é benigna e pode colocar em causa a sua carreira como futebolista profissional.Recorde-se que Agüero sentiu-se mal durante o jogo do Barcelona, em casa, com o Alavés, e não voltou a jogar desde então. O clube avançou, entretanto, que o avançado vai estar afastado dos relvados durante pelo menos três meses.