Setién não foi tido nem achado na contratação de Trincão: «É uma aposta do Barcelona»

O Barcelona contratou Francisco Trincão ao Sp. Braga por 31 milhões de euros, com uma cláusula de uns impressionantes 500 milhões de euros, mas o treinador da equipa não foi tido nem achado no negócio. Foi o próprio Quique Setién quem o admitiu este sábado, em conferência de imprensa.





"Foi uma operação com a qual me deparei quando cá cheguei, o clube já estava a trabalhar nela. Trata-se de uma aposta do clube e não tenho nada que dizer. No próximo ano trabalharemos com ele", disse o técnico.Recorde-se que Francisco Trincão vai permanecer no Sp. Braga até ao final da época, mudando-se para Barcelona apenas no arranque da temporada de 2020/21.