Shakira ou Justin Bieber na camisola do Barcelona? Acordo com o Spotify abre cenário inédito

Causou impacto a notícia do acordo entre o Barcelona e a plataforma de streaming Spotify, especialmente porque prevê a mudança de nome de Camp Nou, mas houve um detalhe que passou despercebido e apenas esta quarta-feira foi 'detetado' pela imprensa catalã. É que, com base neste novo contrato, será provável que a parte frontal da camisola, aquela que está destinada à publicidade da Spotify possa servir também para promoção de vários artistas e bandas.A primeira pista foi dada na imagem promocional, na qual surgem jogadores como Alexia, Piqué ou Pedri juntamente com artistas de plano internacional como Justin Bieber, Shakira ou The Weeknd. A segunda pista surgiu no comunicado: "Como parte desta aliança, ambas as entidades trabalharão de forma conjunta para criar novas oportunidades que permitam converter a camisola num espaço que possa prestar homenagem a diversos artistas de todo o Mundo".E o que quer isto dizer? Que será bastante provável que o símbolo da Spotify não seja presença habitual na camisola, mas que por aquele espaço frontal passem os símbolos de várias bandas e/ou artistas, como por exemplo os mencionados Justin Bieber, Shakira ou The Weeknd.A esse propósito, o 'Sport' até fez uma simulação e desenhou camisolas com esses mesmos detalhes. Já imaginou Piqué disputar um jogo do Barcelona com uma camisola na qual surge o nome da 'sua' Shakira?