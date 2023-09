Simulação de João Félix deixou defesa do Betis aos papéis e Lewandowski aproveitou para fazer o 2-0

João Félix está com a corda toda na estreia a titular pelo Barcelona. Depois de se ter estreado a marcar com a camisola blaugrana ao minuto 25, o avançado internacional português acabou por estar na jogada que culminou no 2-0. Com um gesto de génio, João Félix apercebeu-se que Lewandowski estava em boa posição para marcar e em vez de receber o esférico abriu as pernas e deixou o golo ao encargo do polaco, que não desperdiçou.