Sob suspeitas e traído por Bartomeu: Luis Suárez com vida difícil

Não está fácil a vida para Luis Suárez. Depois de ter vindo a público que o internacional uruguaio estará a ser investigado sob suspeitas de irregularidades no teste de italiano que fez para obter o passaporte daquele país, outro obstáculo aparece travando a sua saída do Barcelona. Segundo conta o jornal 'Marca', Suárez viu o presidente Josep María Bartomeu dar o dito pelo não dito.





Suárez tinha acordado a rescisão de contrato com o Bracelona, faltando apenas a assinatura no papel, escreve o jornal espanhol. Mais. O avançado já teria acordado também um contrato com o Atlético Madrid: dois anos de ligação e 9 milhões de euros por cada época.Mas é aqui que volta tudo à estaca zero. É que Bartomeu, quando soube do negócio, terá rompido com o acordo, fechando a porta de saída amigável a Suárez.De acordo com a publicação espanhola, o Atlético Madrid não fará uma oferta ao Barcelona por Suárez... que assim fica com poucas alternativas.