'Sport' avança que Lewandowski pode ser oficializado no Barcelona este fim de semana

Robert Lewandowski pode ser oficializado como jogador do Barcelona já este fim de semana ou no início da próxima semana, avança esta sexta-feira o 'Sport'.A mesma fonte dá conta de que as duas partes estão "muito próximas" e que haverá decisão nos próximos dias. O Bayern Munique rejeitou uma primeira oferta de 40 milhões de euros, mais variáveis pelo jogador, mas a insistência do avançado polaco em querer deixar o clube alemão fez com que os responsáveis dos bávaros estejam abertos deixá-lo sair por uma valor inferior a 50 M€.