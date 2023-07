'Sport' avança que Xavi torce o nariz à contratação de João Félix pelo Barcelona

João Félix fez uma declaração de amor ao Barcelona e, apesar de ser um jogador que o presidente Joan Laporta nunca escondeu apreciar, a transferência do português do Atlético Madrid para a Catalunha pode esbarrar em Xavi.É que o treinador dos blaugrana, segundo o jornal catalão 'Sport', vê o internacional português mais como avançado do que médio e acredita que Félix não tem as características do jogador que procura. O técnico prefere Bernardo Silva, isto embora a contratação do futebolista do Manchester City não seja propriamente fácil.E se o treinador não vê João Félix encaixar neste Barcelona, o departamento financeiro do clube também não. O clube continua com problemas relativamente ao fair-play financeiro, que limitam a inscrição de novos jogadores. A saída de alguns elementos do plantel e uma grande venda poderiam facilitar as novas inscrições, mas é preciso esperar.A chegada de João Félix iria complicar a situação, pois o Barcelona não só teria de pagar uma elevada quantia ao Atlético Madrid pelo empréstimo, como também teria de fazer face ao elevado salário do jogador.Xavi já tem três reforços - Gündogan, Iñigo Martínez e Oriol Romeu - e quer agora um médio interior, posição à qual, na sua opinião, João Félix não se adequa.