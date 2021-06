Barcelona pode continuar a utilizar imagens de Messi? As consequências legais do fim do contrato

O contrato de Lionel Messi com o Barcelona termina esta quarta-feira e o jornal catalão 'Sport' enumera uma série de consequências legais que podem acontecer já a partir de amanhã, se o argentino não renovar durante o dia de hoje.





Assim, se não houver um novo contrato, o Barcelona não pode reter o jogador. O argentino pode assinar com o clube que entender, sem dar explicações.Messi fica sem o seguro médico do clube; se se lesionar na Copa América a federação argentina terá de se responsabilizar.O Barcelona não pode, por outro lado, usar a imagem do avançado na nova camisola ou em nenhuma ação de marketing visando a nova época. E não pode também vender camisolas de Messi da temporada de 2021/22 na sua loja oficial.Pode, no entanto, usar a imagem do jogador em camisolas de épocas anteriores, tanto na internet como nas redes sociais e em ações de promoção. O clube pode igualmente usar imagens de Messi na Copa América, bem como manter o seu nome e imagem no site oficial como jogador do Barcelona.