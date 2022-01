Stoichkov arrasa Dembélé: «Se não respeita um balneário com 121 anos de história, fora!»

A polémica em torno da renovação do contrato de Ousmane Dembélé continua a dar que falar em Espanha e agora foi Hristo Stoichkov, antigo futebolista búlgaro que vestiu a camisola blaugrana, a falar sobre o assunto. E não poupou o avançado francês."Eu sabia, como estrangeiro, o que era o Barcelona na época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, sabia a história e tu jamais entendeste o que é o Barcelona", atirou o agora treinador, em declarações à televisão 'TUDN'."Se não queres estar no Barcelona, pelo menos não manches o símbolo, deixa a camisola e diz 'senhoras e senhores, vou-me embora'. Muito obrigado por teres enganado as pessoas dizendo que sabes jogar futebol e isto digo-te eu, que joguei nessa posição. Senhor Laporta, abra a porta e ele que vá, esta gente que não sente as cores que vá embora. Eu suei essa camisola", acrescentou Stoichkov.O antigo jogador aprovou também a decisão de Xavi de não convocar Dembélé: "Xavi, aplaudo a decisão de não o levares para o balneário, porque esse balneário merece respeito. Com 121 anos de história merece respeito e se ele não o respeita, fora!"