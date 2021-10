Suárez, a saída do Barcelona e... o karma: «Não esqueço que me mandavam treinar à parte»

Luís Suárez não esquece a forma forçada como abandonou o Barcelona na temporada passada. O avançado uruguaio ex-blaugrana trocou a equipa da Catalunha e rumou ao Atlético Madrid, com quem venceu a La Liga na última época. Contudo, apesar do sucesso que tem tido nos colchoneros, o jogador de 34 anos não esconde os momentos instáveis que viveu aquando da saída do Barcelona: "Não esqueço que no ano passado, na pré-temporada, me mandavam treinar à parte", explicou o avançado em entrevista a TVE1 e ao Sport.





Antes do encontro deste fim-de-semana, que opõe colchoneros e blaugranas, Suárez recordou os últimos momentos no ex-clube. "Lembro-me que, tal como vivemos grandes momentos nos anos em que estive em Barcelona, passámos também por momentos e noites muito más, nas quais se sentia muita dor e tristeza. Porque estando em Barcelona tens a obrigação de ganhar tudo. Seja qual for o plantel que tiveres tens a obrigação de ganhar tudo. Não poder responder às pessoas da maneira que se esperava magoou-me. Mas também acho que chegar ao Barcelona é fácil, difícil é manter a linha e ficar no nível que mantive em Barcelona. Tive jogos bons e maus, mas os meus números em Barcelona falavam por si. A minha média por temporada não caiu dos 20 golos. Não sei se houve algum 9 que tenha conseguido fazer isso em Barcelona, tirando o Leo [Messi], que é um caso à parte, por isso tenho que me orgulhar. Mas chegou o momento e a forma como me trataram incomodou-me, já o disse, magoou-me, mais do que tudo porque sou um jogador que sempre dei tudo pelo Barcelona e entreguei-me totalmente ao clube. Tratarem-me assim magoou-me, mas também pensei com autocrítica e acreditei que por alguma razão as coisas acontecem e que o destino vai encarregar-se de mostrar quem acertou e quem não acertou", relembrou o avançado.Apesar dos momentos difíceis da sua saída, Suárez afirmou não guardar rancor em relação ao seu antigo clube: "Não guardo, de forma alguma. Às vezes dói pela trajetória e pelo respeito que sempre tive, mas não fiquei ressentido de forma alguma". Porém, o avançado não esconde que acredita no karma: "Sim. O karma, o destino toca àqueles que te desprezam. Porque não me esqueço que no ano passado, na pré-temporada, me mandavam treinar à parte para me irritar e eu, como um profissional, fui treinar todos os dias sem uma má cara porque é o que me compete, porque sou assim e o destino terá o final que terá de ter".Ao ver o mau momento do Barcelona, que no seupara a Liga dos Campões, Luís Suárez não escondeu a tristeza por ver antigos colegas a viver um momento difícil. "Obviamente que como profissional, como colega, dói-te ver amigos de cabeça cabisbaixa. E com a situação difícil que o clube está a viver não ficas feliz, porque tenho sentimentos para com o clube, tal como tenho com o Liverpool ou com Ajax. Trabalhei muitos anos no Barcelona mas neste caso somos rivais, já a partir de hoje pensamos no jogo de sábado, e vou a defender o meu clube. O meu trabalho é amar o Atlético, amo o meu trabalho e vou tratar de fazer o meu melhor para que Atlético esteja bem", rematou.