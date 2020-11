Suárez lamenta momento de Messi no Barcelona: «Dói-me toda esta situação»

Lionel Messi já viveu momentos mais felizes no Barcelona. A ultrapassar um autêntico calvário nos blaugrana, o argentino, que recentemente foi acusado pelo empresário de Antoine Griezmann de controlar tudo no clube espanhol, somou este sábado a 3.ª derrota no campeonato espanhol, diante do Atlético Madrid, em 8 jogos.





Ausente do encontro, Luis Suárez, que no último mercado de transferências trocou os blaugrana pelos colchoneros, comentou toda a situação em que o seu ex-companheiro está inserido, lamentando o sucedido."Como amigo de Leo [Messi], dói-me toda esta situação, preocupa-me como ser humano mas também sei que ele tem do que capacidades para sair de tudo isto e a dar volta por cima", lamentou o avançado, em declarações à televisiva uruguaia 'Punto Penal'.