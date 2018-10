Suárez: «Temos um grande treinador»

Os memes do Barcelona-Real Madrid: Do desespero de Lopetegui ao sorriso de Ronaldo



Suárez teve uma tarde para mais tarde recordar ao marcar três golos na goleada do. No final da partida, o avançado uruguaio não escondeu o orgulho na sua equipa e no treinador."Eles estiveram por cima depois do descanso. Empurraram-nos e tiveram várias oportunidades para empatar o jogo. Fizemos o terceiro e aproveitámos a velocidade e os espaços para fechar o marcador", disse Suárez.Apesar da ausência de Messi devido a lesão, os catalães não acusaram a ausência do capitão argentino e golearam os merengues que somaram a quinta derrota nos últimos sete jogos. Suárez elogiou o técnico Ernesto Valverde."Temos que estar orgulhosos de ter o melhor jogador do mundo na nossas fileiras. Demonstrámos que somos uma grande equipa e temos um grande treinador no nosso banco", destacou.