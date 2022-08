Surreal: Lewandowski roubado quando dava autógrafos à chegada ao treino

Robert Lewandowski viveu esta quinta-feira uma experiência de certa forma surreal, quando à chegada ao treino do Barcelona acabou por ser vítima de um assalto, do qual resultou o furto de um relógio avaliado em 75 mil euros.Segundo adianta o 'Sport', tudo terá sucedido na rotunda junto à entrada da Ciutat Esportiva dos catalães, quando o avançado polaco parou para dar autógrafos a alguns adeptos que por ali estavam. Nesse momento, aproveitando-se da distração do jogador, dois indivíduos abriram a porta do lado do passageiro e, sem que este se apercebesse, conseguiram apanhar-lhe o relógio e fugir.Lewandowski pouco depois percebeu do sucedido, arrancando o carro para persegui-los. Acabaria por não conseguir, mas os Mossos de Esquadra, entretanto chamados ao local, conseguiram deter os infratores e também recuperar os pertences do avançado polaco, que estariam escondidos numa árvore ali perto.O mais incrível de tudo foi o facto de tudo isto ter sucedido numa altura em que chovia copiosamente, algo que não demoveu os fãs do clube como os próprios ladrões.