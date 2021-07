Tebas não vê Messi no Barcelona: «Se não saírem jogadores será impossível»

Há uma semana que Messi é um jogador livre e, apesar dos esforços de Laporta, líder do Barcelona, o clube catalão continua sem encontrar forma de renovar com o craque argentino, por causa do fair play financeiro.





“As regras são o que são. Não sei se o Messi vai começar a liga no Barça. Se não saírem jogadores será impossível”, avisou Javier Tebas. O presidente da Liga defende que PSG e City também não têm condições para contratar Leo. “O City tem perdas na ordem dos 270 M€. Se o fizer será com doping financeiro.” *