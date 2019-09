Ter Stegen: «Estamos a ter um começo de época estranho...»

Presente na gala FIFA 'The Best', Marc Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, não ficou imune às questões dos jornalistas presentes sobre o começo 'pouco comum' de temporada dos blaugrana."Estamos a ter um começo de época estranho, mas vamos lutar por cada ponto que ainda temos pela frente", afirmou o guardião alemão, de 27 anos, que mostrou-se confiante para o encontro desta terça-feira, com o Villarreal: "Amanhã é mais um dia para demonstrá-lo e espero que possamos consegui-lo frente aos nossos adeptos".Nomeado pela FIFA ao prémio de melhor guarda-redes do ano, Ter Stegen assume que o brasileiro Alisson, guardião do Liverpool, deve conquistar a premiação. "Se estivermos a falar de títulos, quem deveria ganhar era o Alisson. Ele fez um grande ano e ganhou a Liga dos Campeões, mas há sempre a esperança de vencer e oxalá que consiga", vincou.