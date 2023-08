Ter Stegen renova com o Barcelona até 2028

O guarda-redes internacional alemão Marc Ter Stegen renovou contrato com o Barcelona por mais quatro épocas, até 30 de junho de 2028, informou esta sexta-feira o campeão de futebol de Espanha.

"O Barcelona e o jogador Marc ter Stegen chegaram a acordo para a renovação de contrato até 30 de junho de 2028. A cláusula de rescisão fixa-se em 500 milhões de euros", comunicou o clube catalão no seu site oficial.

Na mesma nota, o clube adianta que Ter Stegen renovou na presença do presidente Juan Laporta, do vice Eduard Romeu, do diretor Joan Soler e do diretor desportivo, o antigo internacional português Deco.

Ter Stegen, que é o quarto guarda-redes com mais jogos pelo FC Barcelona, com 379 jogos, poderá ultrapassar já esta época Ramallets (387), mas também, de futuro, Zubizarreta (410) e Victor Valdés (535).

O guarda-redes, de 31 anos, cumpre a 10.ª época no Barça, clube a que chegou em 2014, proveniente do Borussia Moenchengladbach.