Ter Stegen vai ser operado e falha Euro'2020

Marc-André ter Stegen, guarda-redes do Barcelona e da seleção alemã, vai ser operado ao joelho direito pela segunda vez desde o verão passado. De acordo com o jornal desportivo espanhol 'AS', o jogador irá deslocar-se à Suécia para poder realizar o tratamento, e contará com a ajuda de Hakan Alfredson, cirurgião responsável por jogadores como Zlatan Ibrahimovic.





Ter Stegen despede-se assim dos relvados na presente época, uma vez que não estará disponível para disputar o último jogo da temporada pelo Barcelona (frente ao Eibar, no próximo sábado), que se encontra no 3.º lugar da liga espanhola, nem para ajudar a seleção alemã durante o Euro'2020.O guardião alemão revelou, na sua conta de Instagram, que tomou a decisão de voltar a ser operado ao joelho em conjunto com a equipa médica do Barcelona e deixou uma certeza quanto ao Campeonato da Europa."Decidi com a equipa médica do meu clube fazer outra cirurgia ao joelho. Estou triste por perder o Europeu. Pela primeira em anos, vou apoiar o meu país a partir de casa, como um adepto", garantiu, deixando ainda o desejo de que o público regresse às bancadas na próxima época.