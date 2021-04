'The Times' avança que o Barcelona ofereceu a Lionel Messi um contrato de 10 anos

O jornal 'inglês 'The Times' avança esta sexta-feira que o Barcelona ofereceu um contrato de 10 anos a Lionel Messi. O avançado argentino, de 33 anos, termina o atual vínculo no final da temporada e o presidente Joan Laporta faz de tudo para segurar uma das mais cintilantes estrelas da história do clube.





Este contrato prevê que o avançado jogue na Catalunha por mais dois anos, bem como uma transferência para a MLS e o desempenho de um papel no clube depois de abandonar a carreira.Na época passada Messi quis sair e Laporta - entretanto eleito presidente - espera convencer o jogador a permanecer em Camp Nou. O argentino entendia que havia uma cláusula no contrato que o libertava uma época antes do final do acordo, mas depois acabou por evitar uma disputa legal com o clube nos tribunais e aceitou cumprir a última temporada do vínculo.O Barcelona, que está na luta pelo título espanhol e já ganhou a Taça do Rei, espera convencer o craque a assinar o novo acordo. Laporta tem estado a negociar com o pai e empresário de Messi.