Tio de Dembélé preso em Barcelona por apresentar documentos falsos

Malick Dembélé, tio do futebolista francês do Barcelona, Ousmane Dembélé, foi ontem preso em Barcelona.





Segundo relata o jornal 'El País', o carro elétrico de Malick, que vive com o jogador, incendiou-se, a polícia acorreu ao local e ele apresentou documentação falsa, tendo sido por isso detido pela 'Guardia Urbana'.Tudo aconteceu por volta das 19 horas, numa das principais artérias da capital da Catalunha. O motor do carro começou a soltar faíscas, Malick foi alertado por outros condutores e o carro acabou por se incendiar. O fogo foi apagado pelos bombeiros.O 'El País' explica que Malick tentou ludibriar os agentes com documentos falsos porque tem acumuladas muitas multas de trânsito, por excesso de velocidade.