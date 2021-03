Todibo: «Ir para o Barcelona e não jogar é uma merda»

Após uma primeira metade da época discreta ao serviço do Benfica, com presença em apenas dois jogos com a camisola das águias, Jean-Clair Todibo foi novamente emprestado pelo Barcelona e agora representa os franceses do Nice.





Em entrevista ao 'L'Équipe', o defesa-central de 21 anos que pertence aos blaugurana desde janeiro de 2019, quando foi contratado ao Toulouse, admite que lhe faltou "humildade, seriedade e profissionalismo" para poder afirmar-se em Camp Nou."Não sei quem achei que era. Faço o melhor que posso. Não para que as pessoas digam que mudei, mas sim para me sentir bem. Não deves ligar à opinião dos outros no futebol, caso contrário cais rapidamente numa depressão. Sou eu que tenho de valorizar-me", afirma Todibo, reconhecendo que não soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas na equipa principal dos catalães."Ir para o Barça e não jogar é uma merda. Não ajudei a equipa, ganhei um campeonato mas na realidade é falso. Só joguei quando tínhamos conquistado o título. Prefiro vestir a camisola do Sedan [clube francês] e jogar do que ir para o Barcelona e não jogar. Além disso, recebem-se menos críticas", constata o jogador.