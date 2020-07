Treinador do Barcelona já reagiu às declarações arrasadoras de Leo Messi

Leo Messi agitou as águas em Espanha quando na quinta-feira, depois da derrota do Osasuna e consequente festa do título do Real Madrid, deu um murro na mesa e disparou em todas as direções. No país vizinho viu-se nas palavras do argentino como um ataque claro a Quique Setién, mas o técnico dos catalães não entendeu dessa forma e até concordou com o que La Pulga referiu após a partida.





"É verdade que se jogarmos tão mal como nos últimos jogos é evidente que não nos vai dar para ganhar o jogo. Mas também tivemos grandes momentos e se jogarmos assim pode chegar para ganhar. Todos estamos conscientes de que há coisas para melhorar, pois temos de ser mais consistentes e fiáveis. Essa é a realidade. Se conseguimos fazer um jogo como contra o Villarreal, onde tudo nos saiu bem, de certeza que poderemos ganhar a Champions. Temos de ser mais fiáveis durante os 90 minutos e convencer-nos de que, se apresentarmos o nosso nível, podemos ganhar a prova", declarou Setién.Depois, quando questionado se se tinha sentido diretamente como o alvo das palavras do argentino, Setién foi claro. "Não, de todo! Todos dizemos coisas que se interpretam mal e outras bem e isso vive-se de forma diária. Não dou muita importância. Todos precisamos de parar, limpar a mente e vamos tratar de pensar nesse sentido", frisou.