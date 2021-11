Treinador e agora... agente: Xavi estará a representar o Barcelona na sua própria negociação

A contratação de Xavi Hernández como treinador do Barcelona viverá esta quinta-feira mais uma etapa que pode ser fulcral para o desenrolar da negociação. Segundo o jornal catalão ‘Sport’, haverá uma reunião chave na qual o técnico espanhol se encontrará com Mohamad bin Khalifa al Thani, dono do Al-Sadd, no seu palácio, de modo a negociar em nome do Barcelona a sua saída.





De acordo com informações da imprensa catalã, Xavi tem uma cláusula de rescisão com o clube qatarí avaliada em cinco milhões de euros, firmada aquando da renovação do técnico em junho passado, fazendo com que a cláusula que Xavi tinha com o Barça, que o permitia regressar ao clube a custo zero, ficasse anulada. À época, o técnico espanhol aceitou a cláusula apenas para que o emblema do Médio Oriente pudesse ter voz na negociação com os blaugrana, mas o dono do clube sempre lhe assegurou que quando chegasse a proposta liberaria Xavi sem custos.Agora que parece ter chegado a proposta, Mohamad bin Khalifa al Thani quer cumprir a sua palavra, permitindo que o Barcelona poupe alguns milhões ao seu cofre. Todavia, para tal, a única exigência que o sheik faz é que seja Laporta, em pessoa, a fechar os últimos detalhes do negócio, algo que não parece ir ao encontro da vontade do presidente culé.Esta quarta-feira, dois membros da direção do Barcelona viajaram até ao Qatar para concluir as negociações. Contudo, ao jantar, o presidente do Al-Sadd não esteve presente, pois continua irredutível quanto a querer negociar diretamente com Laporta.Como Joan Laporta não tem previsto viajar para Doha para tratar do ‘negócio Xavi’, parece ser o ex-médio espanhol quem está a tratar das negociações na primeira pessoa, falando com o próprio sheik, com quem mantém uma boa relação. Segundo o ‘Sport’ o clube blaugrana já tem tudo acordado com o treinador, falta apenas finalizar pormenores com o Al-Sadd e, como tal, é Xavi quem está a servir de intermediário e a representar os culé na sua própria negociação.O Barcelona quer fazer tudo para que não sejam pagos os cinco milhões da cláusula e, caso as negociações se compliquem, o jornal catalão informa que o Barça pode oferecer algumas alternativas, inclusive a celebração de um jogo particular entre ambos os clubes.Recorde-se que, segundo informações da imprensa catalã, se as negociações correrem conforme o planeado, Xavi poderá ser anunciado ainda esta semana e a sua apresentação oficial aconteceria na próxima. De qualquer modo, mesmo que as negociações se atrasem um pouco, o técnico espanhol só estará no banco de suplentes do emblema blaugrana depois da paragem para os compromissos das seleções.