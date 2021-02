Trincão e a estreia a marcar: «Já procurava o golo há muito tempo»

Trincão estreou-se a marcar pelo Barcelona e este golo não podia ter aparecido em melhor altura porque deu a vitória (2-3) aos blaugrana na visita ao Betis. Após a partida, o extremo português mostrou-se quase... aliviado.





"Já procurava o golo há algum tempo. Porém não precisava de marcar, mas apenas fazer o meu trabalho para ajudar a equipa. Estou muito contente por tê-lo feito e, principalmente, pela vitória", começou por dizer, aproveitando para fazer uma leitura do encontro: "Acho que entrámos um pouco a tempo e arriscámos pouco. Mudámos de atitude na segunda parte e isso foi o mais importante."Por fim, Trincão revelou o que sentiu no momento do festejo. "Todos os meus companheiros me felicitaram pelo golo e isso ajuda-me bastante, dá-me muito ânimo", concluiu.