"Trincão maravilhão": imprensa rendida e Koeman deixa elogios

Os elogios já vinham sendo feitos há algumas semanas, mas faltava a cereja no topo do bolo. Que é como quem diz 'aquele' golo. O primeiro com a camisola do Barcelona. Trincão precisou do seu tempo, mas ao 27.º encontro ele lá chegou. Foi diante do Betis e em boa hora aconteceu, pensarão os adeptos dos catalães, já que permitiu uma sofrida e importante vitória diante do Betis, por 3-2. No final, da equipa técnica à sempre exigente imprensa espanhola, os elogios foram vários, na esperança de que este seja a definitiva explosão do jovem contratado ao Sp. Braga há um ano.





"É um jogador jovem, que veio a um clube grande e isso obriga sempre a um tempo de adaptação. Conseguimos ajudá-lo, temos dado minutos e nos últimos jogos teve um pouco de azar de não marcar. Hoje foi decisivo e é importante para ele sentir-se importante", declarou após o encontro Ronald Koeman.Já a imprensa também não poupou nos elogios. O 'Sport', por exemplo, dá-lhe nota 8 pela sua atuação. "Louvado seja Deus! Por fim tirou o enorme peso que tinha em cima de si. O português necessitava de algo assim, ser decisivo e, por fim, estrear-se a mracar com a camisola do Barcelona. Marcou com um lance típico, com um disparo fortíssimo para o 3-2", pode ler-se na análise do diário da Catalunha, que ainda tem na sua edição online um artigo de opinião que diz tudo da expectativa que este momento gerou no clube."Trincão 'maravilhão'", escreveu Xavier Ortuño, diretor adjunto do jornal, numa crónica de opinião na qual assume que a eventual explosão do português poderá ser decisiva num Barcelona "que ainda continua a precisar muito de Leo Messi". "Por fim vimos Trincão sorrir. Por fim vimos que sabe fazer aqueles golos que vimos no Youtube quando assinou pelo Barcelona e isso deixa-nos muito felizes", assume.Já o 'Mundo Deportivo', sem atribuir notas, destaque a influência do português vindo do banco, juntamente com Messi, e ainda o lance do seu golo.Nos diários da capital, nomeadamente o 'AS' e a 'Marca', os elogios são mais tímidos, mas estão lá. O primeiro jornal destaca essencialmente o lance do golo, ao passo que o segundo refere que Trincão "soltou naquele disparo toda a frustração que levava acumulada desde que chegou". "Caçou o ressalto, roubou a 'carteira' a Víctor Ruiz e colocou-a no canto, depois de tocar na barra, a mesma que lhe negou o golo contra o Granada. Um golaço para se assumir, um disparo para se assumir depois de tantas noites cinzentas, um ponto de inflexão para entrar no comboio do Barça", acrescenta a análise do diário da capital.