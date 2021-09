O conteúdo do burofax que Lionel Messi usou para informar o Barcelona da sua intenção de rescindir contrato - válido por uma época na altura - a 24 de agosto do ano passado foi, este domingo, revelado pelos espanhóis do 'Mundo Deportivo'.





O agora jogador do PSG mostrou a vontade de ativar a cláusula 3.1 do vínculo que tinha com o emblema da Catalunha, a qual lhe permitia sair sem ter de pagar qualquer indemnização. Ainda assim, a referida cláusula teria de ser ativada até 10 de junho, mas o avançado argentino alega que a mesma ainda era válida, visto que a pandemia de Covid-19 fez com que a temporada apenas terminasse a 23 de agosto, dia da final da Liga dos Campeões."Entendo que o marco temporal do direito de rescisão unilateral sem alegar causa que regula a mencionada cláusula deve interpretar-se em conformidade com as circunstâncias excecionais nas quais se desenrolou a temporada de competição futebolística 2019/20, devido ao Estado de Emergência e à situação de força maior derivada da pandemia da Covid-19. Devido a esta excecionalidade, a temporada 2019/2020 terminou ontem. No caso da nossa equipa, esta conclusão ocorreu no dia 15 de agosto, altura em que regressámos a Barcelona após a eliminação da Liga dos Campeões na noite de 14 de agosto ", pode ler-se no documento."Em qualquer caso, no prazo de dez dias depois do final da temporada de competição e cumprindo assim com o prazo acordado para exercer a cláusula 3.1, em conformidade com o conteúdo material do nosso contrato, que deve interpretar-se conforme as circunstâncias excecionais da temporada 2019/20, exerço o meu direito de rescindir o contrato com o prazo efetivo de 30 de agosto de 2020, com as consequências previstas na referida estipulação 3.1", concluiu.