"Uma aberração ao fair play": espanhóis incrédulos com ação de Lenglet no golo do Cádiz

O momento na altura passou em claro, mas após uma observação mais atenta a imprensa espanhola detetou aquilo que o 'AS' considera ter sido "uma aberração ao fair play". Em causa está aquilo que Clément Lenglet fez no lance do golo do Cádiz, que ditou o empate a um diante do Barcelona. Tudo porque, no momento em que Álex partiu para marcar o penálti, o defesa francês empurrou Lozano, para depois pedir ao árbitro infração do adversário... por violar a área antes do remate. Só visto!