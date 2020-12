«Uma das lesões mais importantes»: médico explica cirurgia de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho, do Barcelona, sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e terá de ser operado, informou o clube espanhol.

"Os exames efetuados mostraram que o jogador da primeira equipa Philippe Coutinho tem uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo. O tratamento da lesão exige uma intervenção artroscópica, a realizar nos próximos dias", refere o 'Barça'.

Coutinho entrou aos 65 minutos do jogo de terça-feira, em que o Barcelona empatou 1-1 em casa com o Eibar, mas teve de abandonar o campo devido à lesão, após um choque, aos 86, deixando a equipa reduzida a 10 jogadores.

O médico Pedro Ripoli esclareceu que o tipo da lesão do internacional brasileiro é das mais preocupantes no joelho, "por se tratar do menisco externo, o principal elemento protetor da cartilagem existente na articulação".

O clínico diz tratar-se de uma das "lesões mais importantes" que o joelho pode ter e porque a "duração da cartilagem" determina a vida de um desportista, a vida da articulação, razão pela qual é crucial conservar o menisco externo.

"Tem de suturar esta estrutura, para não perder o papel de amortecedor que exerce no joelho", adiantou Ripoli, estimando que o futebolista estará "um mínimo de cinco meses" sem poder competir.

O 'Barça', treinado pelo holandês Ronald Koeman, continua a realizar uma temporada muito aquém do estatuto do clube, com a equipa 'afundada' no sexto lugar, a sete pontos do Real Madrid e do Atlético Madrid, este último com menos dois jogos disputados.

No jogo de terça-feira, da 16.ª jornada da Liga espanhola, os catalães, sem Lionel Messi, cederam pela primeira vez pontos na receção ao Eibar, que tinha perdido, sempre por números expressivos, nas anteriores seis visitas.