Umtiti sem saudades do Barcelona: «Passei quatro anos numa prisão»

Samuel Umtiti tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 mas, a avaliar pelas declarações que proferiu ao Canal Plus de França, não conta regressar aos blaugrana. O defesa francês, que se encontra emprestado aos italianos do Lecce, diz que se sentiu preso no período em que viveu na Catalunha."A única coisa que queria era sentir-me apreciado, útil, respeitado. Passei quatro anos na Catalunha na prisão, não apenas ao nível desportivo, mas também na vida quotidiana", contou o jogador de 29 anos, que esta época esteve em 23 jogos na Serie A."Ao princípio, depois da minha mudança para Espanha, senti-me apreciado e joguei a um grande nível. Mas depois comecei a sentir desconfiança, dei-me conta que ninguém acreditava em mim. Em Salento voltei a encontrar o meu sorriso e estou agradecido por isso. Gosto da língua, a comida, a moda...", acrescentou.