Valverde seguro no Barcelona: «Falei com a direção, está tudo resolvido»

Depois de uma vantagem de três golos trazida de Camp Nou, na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, não se pensava que a eliminatória fugisse ao conjunto liderado por Ernesto Valverde, porém... aconteceu. Desiludido pelo afastamento da maior competição de clubes europeus, Valverde, técnico dos blaugrana, diz que a eliminação em nada abala o seu percurso ao leme dos catalães. "Estamos feridos, é verdade. Temos uma responsabilidade para com os nossos adeptos porém, sinto-me com força e sinto-me bem no clube. Falei com a direção e já falamos sobre o assunto. Está tudo resolvido", revelou.Contudo, existe ainda outro 'dossier' para Valverde e a direção do Barcelona resolver: Philippe Coutinho. Após a eliminação do Barcelona, na Liga dos Campeões, ante o Liverpool, o extremo brasileiro foi criticado pelos adeptos do clube catalão, apontando mesmo à sua saída. "Não nos vamos precipitar, a temporada ainda não acabou. Ainda nos falta uma partida e um título [Taça do Rei, ante o Valencia]. Esperemos que Coutinho nos ajude a vencê-lo", finalizou. O encontro para a final da Taça do Rei realizar-se-á no próximo dia 25, pelas 19 horas.