«Vamos para cima, craque»: Luis Suárez deixou mensagem a João Félix nas redes sociais

O comentário de Luis Suárez na publicação de João Félix no Instagram

Luis Suárez, avançado uruguaio que passou por Barcelona e Atlético Madrid, deixou uma mensagem especial a João Félix, numa publicação do internacional português com a camisola blaugrana na redes social Instagram."Vamos para cima, craque. Que corra tudo muito bem nesta nova etapa", escreveu o internacional uruguaio, acompanhando a mensagem com as cores azul e vermelha alusivas ao clube catalão.Recorde-se que Luis Suárez e João Félix partilharam balneário no Atlético Madrid entre 2020 e 2022, isto depois de o uruguaio de 36 anos ter deixado o Barcelona para rumar aos colchoneros.