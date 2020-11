Van Basten: «Messi e Griezmann jogam como dois pasteleiros»

O Barcelona não está a ter um início de época nada fácil. Além dos problemas diretivos e extra futebol, os catalães ocupam o 13.º lugar do campeonato, já a 12 pontos do líder (Real Sociedad), e nem Lionel Messi tem valido à equipa orientada por Ronald Koeman.





O astro argentino tem estado tão apagado que até a lenda do futebol holandês, Marco van Basten, veio a público criticar as suas recentes exibições. "Messi está a jogar simplesmente mal", apontou o antigo avançado de Ajax e Milan, em declarações ao canal holandês Ziggo Sport, juntando ainda Griezmann à equação. "Estão ambos a jogar como dois pasteleiros", atirou.Van Basten acredita que a ausência de público nos jogos deixou Messi "triste" e que o argentino está diferente depois de no último verão não ter conseguido deixar o clube, situação que piorou com a recente polémica com Griezmann "Não está feliz com a sua situação no Barcelona e tudo o que o rodeia. E agora também com a confusão com Griezmann. É uma acumulação de coisas e não vemos a pessoa que estávamos acostumados a ver", sustentou Van Basten.