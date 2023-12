Van Basten reclama penálti em lance que envolveu João Félix: «Já não entendo nada»

João Félix brilhou no Barcelona-Atlético Madrid, marcando o golo da vitória aos 27 minutos. Ainda na primeira parte, o internacional português esteve envolvido num lance em que os catalães reclamaram um penálti e que tem merecido muitas críticas à equipa de arbitragem."Já não entendo nada. Se tivesse acontecido no meio campo, Mario Hermoso teria visto uma amarelo ou até um vermelho", considerou Van Basten, antigo internacional holandês em declarações ao Ziggo Sport.João Félix admitiu no final do jogo que o golo foi um "alívio" por tudo o que viveu neste último verão."Só as pessoas que me são próximas é que sabem como tem sido [desde a saída do Atlético de Madrid]. A minha família principalmente. Isto para eles foi um alívio", disse o internacional português à Movistar LaLiga.João Félix descreveu a celebração do golo frente aos 'colchoneros' como "espontânea" e disse estar "tranquilo", apesar dos comentários de alguns dos seus antigos companheiros antes do jogo."Sou sempre o assunto, mas estou tranquilo, porque não olho para o que dizem e faço o meu trabalho. Trabalho todos os dias para melhorar. Gosto dos meus companheiros e do clube que me acolheu bem", acrescentou.E, neste sentido, destacou que não tem "nada" contra os seus ex-companheiros do Atlético de Madrid, com quem se dá "bem".