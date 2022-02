Van Bronckhorst: «Quando voltámos do treino, Ronaldinho ainda estava deitado na marquesa»

Giovanni van Bronckhorst partilhou balneário com grandes jogadores no Barcelona, clube onde atuou entre 2003 e 2007, e Ronaldinho Gaúcho foi um deles. Em entrevista aos holandeses do 'Voetbal International', o agora treinador dos escoceses do Rangers considerou que o brasileiro foi o "melhor jogador" com quem teve a oportunidade de jogar e recordou a altura em que Frank Rijkaard era o treinador dos blaugrana."Rijkaard era um mestre na gestão de jogadores. Ronaldinho não fazia muito durante a semana. Quando treinámos à tarde, chegou com a sua camisola de basquete, com óculos escuros e com havaianas calçadas. Dava para ver a areia nelas. 'Ronnie', disse eu, mas ele limitou-se a acenar", começou por contar."'Deixa-o', disse Frank [Rijkaard], enquanto ele era tratado pelo massagista, ao passo que os outros jogadores do Barça estavam a treinar. Quando voltámos ao balneário, Ronaldinho ainda estava deitado na marquesa. Alguns dias depois defrontou o Real Madrid", revelou. E foi mais longe: "Rijkaard disse-me: 'Não vou tratar-vos todos por igual'."