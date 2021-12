Viagem de regresso do Barcelona foi em ambiente fúnebre mas duas pessoas fizeram um pacto

O jornal espanhol 'As' noticia que o ambiente no avião de regresso da equipa do Barcelona de Munique à Catalunha, depois de perder com o Bayern (3-0) e de ficar fora da Liga dos Campeões, não podia ser pior. Caras fechadas, muita resignação e poucas palavras, uma viagem feita quase em silêncio, com todos os jogadores, treinadores e dirigentes visivelmente desiludidos com o adeus à Champions.Mas nos primeiros lugares do avião, acrescenta o jornal de Madrid, duas pessoas mantiveram uma longa conversa: o presidente Joan Laporta e o treinador Xavi Hernández - com o vice-presidente Rafa Yuste a assistir - analisaram o sucedido na Alemanha. "Estou muito f...", disse Xavi aos dirigentes.Ambos concordaram que o Barcelona não tem nesta altura condições para lutar com os melhores clubes da Europa, assumindo que o Bayern está dois ou três escalões acima dos blaugrana. A prioridade agora é a reconstrução do clube e do plantel, para que os culés possam voltar aos lugares mais altos da Europa.Concluíram, ainda de acordo com o 'As', que o clube e o plantel deterioraram-se de forma profunda desde 2015 e que são necessárias medidas drásticas e urgentes para reverter a situação.Xavi terá prometido ao dirigente dar até a última gota de sangue para levar o Barcelona a um nível mais alto. "No espaço de um ano estaremos ao mesmo nível do Bayern", terá garantido o treinador.