Vice-presidente do Barcelona confirma negociações por Messi: «Quando estás apaixonado...»

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, confirmou esta sexta-feira que os catalães estão "em contacto" com Messi para tentar o regresso do astro argentino ao clube, garantindo que os representantes do jogador e os responsáveis blaugrana têm estado juntos e têm "uma boa relação"."Estamos em contacto com Messi e ficaríamos encantados se regressasse. O Leo e a sua família sabem o carinho que temos por eles. Participei nas negociações num dos dias em que as coisas não correram bem e ainda tenho essa 'espinha encravada'. Ficaria encantado se voltasse e tenho a certeza que muitos adeptos partilham este sentimento. Acredito que as histórias da vida têm de acabar bem e é por isso que estamos a falar com ele", começou por dizer Yuste, à margem da apresentação da Barça Academy World Cup.O vice-presidente blaugrana assumiu ainda que Jorge, o pai de Messi, se tem reunido com os responsáveis do Barcelona, frisando, no entanto, que não quer que o PSG o "interprete mal". "Acredito que seja natural [desejar o regresso de Messi]. Quando estás apaixonado por alguém e te afastas dessa pessoa, queres continuar apaixonado. E acredito que Messi esteja apaixonado pelo Barcelona e pela cidade. Acredito que o destino tornará isto possível. O presidente [Laporta] esteve com o pai do Leo e têm uma boa relação. Não há plano de ataque. Se acontecer, é o destino. Agora é difícil falar nisto porque não quero que o PSG interprete mal as minhas palavras", concluiu.Messi, recorde-se, tem contrato com o PSG até ao final da presente temporada, com opção de mais um ano.