Victor Valdés de regresso ao Barcelona

Victor Valdés está de regresso ao Barcelona, avança o 'Sport'. O mítico guarda-redes vai integrar o departamento de metodologia e orientar a formação dos jovens guarda-redes do clube catalão.





Recorde-se que em 2019 o espanhol já tinha estado como treinador de formação no clube culé, tendo sido despedido dos juniores poucos meses depois por Patrick Kluivert, na altura diretor da cantera. O nome de Victor Valdés voltou durante a campanha eleitoral de Joan Laporta, que confirmou agora o regresso a casa do lendário guardião.Segundo o jornal calatão, o antigo guarda-redes será oficializado no mês de junho, embora comece a exercer funções já nas próximas semanas.