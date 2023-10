«Vinícius Jr merece uma bofetada por ser palhaço»: porta-voz do Barcelona durante Sp. Braga-Real Madrid

Mikel Camps, Portavoz adjunto de la Junta Directiva del @FCBarcelona, estalla contra @vinijr



"No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/CEXASH9ELJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 24, 2023

Mikel Camps, porta-voz adjunto da direção do Barcelona, publicou uma mensagem no Twitter durante o jogo do Real Madrid com o Sp. Braga, que depois apagou, onde criticou duramente o brasileiro Vinícius Júnior."Não é racismo, merece uma bofetada por ser palhaço e preguiçoso. Que representam estas bicicletas desnecessárias e sem sentido no centro do campo?", questionou Mikel Camps.Apesar de ter apagado a mensagem, a verdade é que a publicação gerou polémica em Espanha, ainda para mais quando estamos a poucos dias de um encontro entre as duas equipas (sábado, às 15h15), na 11.ª jornada da Liga espanhola.