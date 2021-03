Wijnaldum já tem acordo com o Barcelona

O interesse está longe de ser novidade, mas agora parece ter passado mesmo de um rumor a uma assinatura no papel. Segundo o 'Sunday Times', Wijnaldum decidiu não renovar o contrato com o Liverpool - que termina no verão - e assinou já um pré-contrato com o Barcelona.





De acordo com aquela publicação, o médio holandês de 30 anos não se sente valorizado nos reds devido ao baixo salário anual, situação que não levou a um consenso nas negociações pela renovação do contrato.