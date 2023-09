Xavi acerta a renovação com o Barcelona

Está tudo acertado, só falta pegar na caneta e assinar. Xavi prepara-se para renovar contrato e continuar no comando técnico do Barcelona até 2026, prolongando assim o vínculo que termina no próximo verão. Em março do ano passado, o presidente Joan Laporta já tinha afirmado que tencionava oferecer um novo contrato a Xavi mesmo que o Barça não ganhasse a liga, mas só agora o processo conheceu avanços. A oficialização deve acontecer na próxima semana.

Deco fala de Félix e Cancelo

Deco, diretor desportivo dos catalães, pronunciou-se sobre as chegadas de Félix e Cancelo. "Quiseram vir, aceitaram o papel e entenderam a situação em que estamos. Eles sabem que precisamos da ajuda deles. É importante ter jogadores com este espírito", sublinhou.