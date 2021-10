Xavi admite treinar o Barcelona: «Estou aberto a qualquer possibilidade»

A cumprir a terceira época no Qatar no comando técnico do Al Sadd, onde terminou a carreira de jogador e iniciou o percurso como treinador, Xavi Hernández tem sido apontado como um dos possíveis sucessores de Ronald Koeman no Barcelona.

O antigo médio e internacional espanhol, uma das grandes referências do clube catalão, esteve na TVE para analisar a final da Liga das Nações entre Espanha e França e, confrontado com uma eventual proposta do Barcelona, deixou a porta a aberta ao regresso.



"Qualquer oferta será avaliada e depois logo se decidirá. Não sei onde me levará o meu futuro, mas estou aberto a qualquer possibilidade", afirmou Xavi, que fez toda a formação no Barça e jogou durante 17 temporadas consecutivas na equipa principal.



Relativamente ao Espanha-França de domingo (19h45), Xavi vê os gauleses "um pouco mais favoritos, por terem mais experiência" do que a seleção espanhola, cujo estilo agrada ao antigo capitão da Roja. "Vejo-me totalmente refletido no estilo da seleção. É o estilo com que trabalhamos há muitos anos, um estilo dominante com a bola, atraente, que vai para o ataque", analisou, elogiando ainda o trabalho do antigo companheiro de equipa e de seleção, Luis Enrique. "Parece-me um treinador muito bom e capaz, que exige muito de ti, transmite muito ao jogador e aposta sempre nos jovens. Parece-me também muito corajoso", concluiu Xavi.