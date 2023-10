Xavi admite vitória difícil no Dragão: «Deixámos a alma para levar os 3 pontos»

“Na primeira parte fomos superiores ao Porto, mas na parte final sofremos.”



Xavi mostrou-se feliz pelo triunfo do Barcelona sobre o FC Porto , mas assumiu que a sua equipa sofreu para conseguir ficar com os 3 pontos."Dissemos isso aos jogadores na palestra. É um adversário muito difícil, agressivo, competitivo e bem trabalhado. O Conceição é um grande treinador. Custou-nos muito ganhar. Fomos melhores na primeira parte, mas no final sofremos. É lógico. Estamos na Europa, é um campo complicado, o FC Porto é um grande do futebol europeu. Estou contente, pois sacrificámo-nos, deixámos a alma para levar os 3 pontos para seguir", começou por dizer, ao DAZN.Xavi abordou ainda as questões arbitrais, apontando ao lance do penálti pedido pelo FC Porto por mão de Cancelo. "Pareceu que era mão do jogador do FC Porto. O árbitro tem VAR, muito bem, fantástico para ser mais justo. O FC Porto apertou-nos, custou-nos, sofremos muito na segunda parte, mas a equipa fez o esforço para levar os 3 pontos".A fechar, o técnico falou das situações de dois jogadores que saíram lesionados. "O Lewandowski tem golpe no tornozelo, não podia continuar. O Lamine sentiu-se mal da barriga, disse-me várias vezes, não conseguiu continuar. Ficamos uns minutos com menos um".