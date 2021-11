Xavi antevê jogo com o Benfica: «Uma equipa experiente com um grande treinador»

Xavi vai fazer amanhã, frente ao Benfica, o seu segundo jogo como treinador do Barcelona, um encontro decisivo no que toca à continuidade dos catalães na Liga dos Campeões. O treinador lembra que só a vitória interessa, mostrando-se, por outro lado, consciente da qualidade do adversário."No último jogo [com o Espanyol] acabámos com boas sensações, mas em sofrimento. Revi depois o jogo e penso que estivemos bastante bem, eles estiveram melhores durante 10 minutos. Amanhã vai ser um jogo complicado, frente a uma grande equipa, com muita experiência e com um grande treinador. É uma oportunidade porque se ganharmos estamos apurados", explicou o técnico, em conferência de imprensa.E acrescentou sobre o Benfica: "Temos de mostrar em campo que somos melhores. Se ganharmos estamos nos 'oitavos'. Temos de ser positivos, valentes e jogar ao ataque. No último jogo perdemos por 3-0."Xavi pediu aos adeptos do Barça que compareçam em Camp Nou: "Tenho de lhes agradecer pelo ambiente de sábado, estiveram brutais, foi o melhor ambiente que vi em Camp Nou em toda a minha vida. Peço-lhes que venham ajudar-nos e animar-nos. Deve ser um ambiente de 'pele de galinha'."O treinador diz que não vê outro desfecho no jogo de amanhã que não seja o triunfo do Barcelona. "Visualizo uma vitória. Por que vou pensar o contrário? Preparo-me para isso, para que estejam bem e vejam que é uma oportunidade para nos apurarmos para os 'oitavos'. Sou positivo e parece-me uma oportunidade."