Xavi após o jogo com o Benfica: «Fomos melhores e merecíamos a vitória»

Xavi, treinador do Barcelona, considerou após o empate com o Benfica que a equipa catalã merecia sair com a vitória."Foi um grande jogo de futebol. Especialmente da parte do Barcelona. Merecíamos ganhar, fomos melhores e merecemos marcar pelo menos um golo. Falta-nos uma jornada e vamos a Munique tentar os três pontos para seguir em frente. Tivemos atitude, esforço e intensidade. Foi uma pena, pois creio que merecíamos a vitória", analisou o técnico, em declarações à Eleven."Subimos nos últimos minutos, foi praticamente o único erro que tivemos na defesa. Merecíamos os 3 pontos, mas o futebol é assim. Um ponto não é suficiente para nós. Faltou o golo para nos classificarmos já.""Não há outra solução que não seja ganhar. Vamos tentar, com personalidade e a tentar dominar o jogo. Vi uma grande mudança de atitude, sacrifício e atitude. Vamos a Munique tentar os 3 pontos".