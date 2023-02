Xavi: «As críticas a Sergi Roberto são das mais injustas que já vi na minha carreira»

Sergi Roberto esteve em destaque na vitória (2-0) do Barcelona diante do Cádiz ao inaugurar o marcador e depois assistir Lewandowski para segundo golo catalão. No final da partida, Xavi Hernández defendeu o internacional espanhol das críticas e deixou-lhe rasgados elogios."Ele e Ferran [Torres] têm sido extraordinários. São um exemplo. O Sergi atua sempre em posições diferentes. É uma das críticas mais injustas a um jogador que já vi na minha carreira. Ele rende sempre, dá sempre boa nota, nunca reclama, é um tremendo capitão, é altruísta, tem empatia e é mais do Barcelona do que o mastro da bandeira. Tenho fé cega nele. Claro que quero que renove. Para mim é uma garantia", referiu o treinador do Barcelona.