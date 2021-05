Xavi aterra em Barcelona "de férias" e catalães sonham com o seu regresso ao Barcelona

"Não sei de nada, estou de férias", afirmou Xavi ao aterrar em Barcelona, com 22 malas. Segundo o jornal desportivo espanhol 'As', o ex-internacional espanhol e lenda do clube catalão chegou esta tarde com a família para passar um mês de férias, mas os adeptos acreditam que o antigo médio possa estar de volta à cidade para substituir Ronald Koeman no comando técnico do clube.





Os rumores relacionados com a saída do holandês do Barcelona prolongam-se há várias semanas, e parecem cada vez mais uma realidade tendo em conta a recente maré de resultados negativos e o afastamento, tanto da Liga dos Campeões, aos pés do PSG, como da luta pelo título da liga espanhola, onde se encontra em luta com o Sevilha pelo 3.º lugar.Xavi aparece como principal candidato, sendo que a sua história no clube da Catalunha é longa e cheia de bons momentos: conhece perfeitamente os cantos à casa (incluindo alguns dos jogadores que ainda fazem parte do atual plantel), foi peça fundamental do histórico Barcelona de Pep Guardiola e já declarou várias vezes o seu amor ao clube.Recorde-se que o treinador da equipa árabe renovou, na passada quarta feira, contrato por mais dois anos com o Al Sadd, tendo o clube incluido uma cláusula liberatória no contrato caso o Barcelona pretendesse contratar o ex-jogador.