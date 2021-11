Xavi chegou ao Barcelona para mudar hábitos e já cancelou uma entrevista... a Piqué

As imagens da primeira sessão de treinos de Xavi como treinador do Barcelona As imagens da primeira sessão de treinos de Xavi como treinador do Barcelona

Xavi parece ter chegado ao Barcelona não só como treinador mas também como orientador. O histórico médio blaugrana terá, segundo a 'COPE', cancelado uma entrevista que Piqué, um dos capitães de equipa, tinha planeada para a próxima semana ao programa 'El Hormiguero', onde já tinha marcado presença há dois anos.O central da formação espanhola tem aparecido em diversos eventos pouco ou nada relacionados com futebol: é presença frequente, por exemplo, em programas da plataforma de streaming 'Twitch', onde comenta, junto com Ibai Llanos, os mais diversos temas, algo que não será do agrado do novo treinador dos catalães.Recorde-se que Xavi e Piqué se formaram no Barcelona e chegaram a ser colegas de equipa durante largos anos.