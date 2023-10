Xavi defende final do Mundial'2030 em Camp Nou e aponta principal razão

O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, é da opinião que a final do Mundial'2030 deveria realizar-se em Camp Nou por razões óbvias. "Este não é um formato normal de um Mundial, mas, se eles decidiram fazer em vários países, é porque acharam que era a melhor solução. E a final deve realizar-se no estádio com maior capacidade em território espanhol, que é Camp Nou. Porque não?", questionou o antigo jogador, nascido e criado na Catalunha.Recorde-se que o principal estádio de Barcelona, com capacidade para 100 mil espectadores, passa por profundas obras de remodelação, que obrigaram a equipa de Xavi a jogar temporiamente no Estádio Olímpico de Montjuic.As declarações do presidente da federação marroquina, Fouzi Lekjaa, que pretende ver a final realizar-se em solo africano, nomeadamente em Casablanca, levantaram celeuma em Espanha. E a discussão parece resumir-se aos dois estádios mais emblemáticos do país: Camp Nou ou Santiago Bernabéu.