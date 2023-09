Xavi deslumbrado com Cancelo e João Félix: «Jogadores de nível»

Xavi mostrou-se muito satisfeito com João Cancelo e João Félix, reforços que chegaram por empréstimo do Manchester City e do Atlético Madrid. Na estreia, diante do Betis, os internacionais portugueses marcaram e o técnico gostou do que viu."Cada jogador traz coisas diferentes e positivas Os dois adaptaram-se muito bem ao grupo, tinham ambos muita vontade de vir para cá, sentimos isso desde o primeiro dia", explicou o treinador do Barcelona, na conferência de antevisão do jogo de amanhã, com o Antuérpia, na Champions."São dois jogadores de nível, o Cancelo é um lateral que demonstrou isso mesmo, adapta-se ao nível e ao nosso futebol. O João Félix deu uma grande demonstração entre linhas e tem nível de sobra para nos ajudar", acrescentou.