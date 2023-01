Xavi e a detenção de Dani Alves: «Estou em estado de choque»

A detenção de Dani Alves é o tema do dia em Espanha e Xavi Hernández não teve como fugir dele na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Getafe, este sábado."É difícil comentar uma situação assim. Como toda a gente, estou surpreendido e chocado, um pouco em estado de choque conhecendo eu o Dani... é a primeira coisa que me vem à cabeça. É um tema da justiça e a justiça ditará o que for, não podemos entrar por aí. Estou surpreendido e chocado como se fosse connosco", afirmou o treinador que orientou o internacional brasileiro no Barça, mas também jogou com ele nos catalães.Recorde-se que Dani Alves foi detido ontem, quando se apresentou para prestar depoimento numa esquadra em Barcelona. Foi presente a um juiz, que decretou a prisão preventiva.O Barcelona defronta amanhã o Getafe, às 17H30, em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola.