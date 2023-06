Xavi e a hipótese de juntar Messi e Bernardo Silva no Barcelona: «Seria uma maravilha...»

Xavi está à espera de Lionel Messi no Barcelona e, numa entrevista ao 'Mundo Deportivo', o treinador garantiu que o avançado argentino vai tomar uma decisão sobre o seu futuro "na próxima semana".Embora o PSG tenha 'retificado' a declaração do treinador Christophe Galtier, que garantiu que Messi está de saída do clube francês, na Catalunha os adeptos anseiam pelo regresso do filho pródigo. "Depende dele, para mim não há dúvidas. Se o Leo decidir vir, tem as portas abertas ao nível futebolístico. Sei que nos vai ajudar", explicou o treinador, explicando, depois, que os pormenores ao nível contratual não passam por ele.E se Messi se contasse a seu lado com um futebolista para o último passe, com golo, tipo Bernardo Silva? "Isso seria uma maravilha", suspirou Xavi, que é um admirador do médio português. "Mas é jogador do City, é muito difícil."Seja como for, no que diz respeito a Messi, Xavi espera ter uma resposta do craque em breve: "Na próxima semana vai tomar uma decisão, temos de o deixar tranquilo. Aqui tem as portas abertas."